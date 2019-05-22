عبدالمهدي يلتقي أمير دولة الكويت وولي العهد

2019/05/22 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عصر اليوم الاربعاء، سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

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