الانضباط بصدد اصدار عقوبة بحق لاعب ومشجع القوة الجوية

2019/05/22 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، التحقيق باحداث مباراة القوة الجوية امام الحدود ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الممتاز.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “لجنة الانضباط تقرر استدعاء الحكم محمد صادق ولاعب فريق القوة الجوية ابراهيم بايش ورئيس رابطة نادي القوة الجوية ضياء سمير، […]

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