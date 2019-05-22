2019/05/22 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة بذاءة اللسان - مع الطالقاني - الحلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CwuIRuct-H8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة بذاءة اللسان - مع الطالقاني - الحلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازمة بذاءة اللسان - مع الطالقاني - الحلقة ١٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).