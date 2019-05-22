رئيس الاتحاد البرلماني العربي يحذر من تداعيات التصعيد العسكري الدائر بالمنطقة

2019/05/22 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الدائر في المنطقة جراء الازمة القائمة بين طهران وواشنطن.وقال الطراونة، في بيان باسم الاتحاد البرلماني العربي اليوم إن التصعيد العسكري من شأنه المساس بأمن واستقرار المنطقة العربية، الامر الذي يتطلب من الجميع تحشيد الصف العربي.وقال ” اننا في الاتحاد نعلن تضامننا […]

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