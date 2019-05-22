أول تعليق من واشنطن بشأن الوساطة العراقية مع إيران

2019/05/22 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

نفى

القائم بأعمال السفارة الاميركية في بغداد جوّي هود علم بلاده بوجود وساطة يقوم بها

العراق لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال

هود في تصريح صحفي، إن” واشنطن لم تتلق إخباراً من الحكومة العراقية بشأن الوساطة

التي أعلنت عنها بغداد، مضيفاً أن بلاده” لا تحتاج إلى وساطة، وأن التواصل مع الجانب

الإيراني يجب أن يتم بشكل مباشر”.

وأشار

إلى أن “الولايات المتحدة تسعى إلى استدامة الاستقرار في العراق، وحمايته من أي توتر،

فيما جدد التزام الإدارة الأميركية بالاتفاقية الستراتيجية التي تحظر استخدام العراق

وأرضه لأعمال عسكرية خارجية”.

وعبر

هود عن أمله “بأن تلتزم كل الأطراف بحظر استخدام الأراضي العراقية لأي أعمال عسكرية

مسلحة”.

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