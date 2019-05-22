أمانة بغداد يتغلب على نفط ميسان في دوري الكرة الممتاز

2019/05/22 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

تمكن

فريق امانة بغداد من خطف فوز مثير على ضيفه نفط ميسان بتغلبه عليه 1-0 في المباراة

التي اقيمت على ملعب بغداد ضمن لقاءات الاسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

واستطاع

اللاعب مهيمن سليم، التوقيع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93 من عمر المواجهة،

ليعيد فريقه الى سكة الانتصارات مجدداً بعد خسارته في الجولتين الماضيتين.

الفوز

رفع من رصيد امانة بغداد الى النقطة 36 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد نفط ميسان

عند النقطة 40 في المركز الخامس.

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