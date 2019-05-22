بالوثائق.. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يطالب نواباً بتقديم أدلتهم في أربع ملفات

2019/05/22 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نواباً في البرلمان بتقديم أدلتهم في تهم الفساد بأربع ملفات.

وبين مصدر مخول لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد أرسل مجموعة من الكتب الى عدد من الشخصيات النيابية او السياسية، والذين اشاروا في اوقات سابقة ببيانات على حالات فساد في عدد من الجهات او الشخصيات المختلفة، وطلب منهم تقديم معلوماتهم خلال فترة 14 عشر يوما".وأضاف "من الذين شملهم التبليغ النواب هم علي الصجري وعالية نصيف وكاظم الصيادي وطلال الزوبعي واخرين" لافتا الى ان "هناك كتب اخرى في قادم الايام".وخاطب مجلس مكافحة الفساد البرلمان هؤلاء النواب الاربعة بشأن اتهاماتهم بالفساد في ملف المصروفات على النازحين وعقود التسليح بوزارة الدفاع وعمليات ابتزاز بوزارتي المالية والتخطيط وفساد لوكيل وزارة المالية".انتهى

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