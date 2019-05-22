التصويت على عدة فقرات تهم المجتمع البصري

2019/05/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اكد عضو مجلس محافظة البصرة ناظم نمر، اليوم الاربعاء، التصويت على عدة فقرات تخص مفاصل مختلفة من المجتمع البصري.

وذكر النمر في بيان تلقت"العهد

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