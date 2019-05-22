بالوثائق.. مجلس مكافحة الفساد يخاطب ثلاثة نواب لتزويده بمعلومات عن

2019/05/22 | 19:39

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بغداد اليوم _ بغداد

خاطب مجلس مكافحة الفساد، ثلاث نواب في البرلمان، بتقديم معلومات بشأن قضايا فساد كشفوا عنها في وسائ...





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