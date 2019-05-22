2019/05/22 | 19:43

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صورة: نجم الدين كريم يتنزه في بيروت بعد اطلاق سراحه

متابعة/..



نشر مقربين من محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، صورة للاخير بعد اطلاق سراحه.

وبحسب المقربين، فان"كريم يتنزه حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت".

وافاد مصدر في وقت سابق من اليوم، بان"الانتربول اطلق سراح كريم بعد وساطة من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني".

واحتجز الانتربول يوم امس، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، بموجب طلب مقدم من الحكومة العراقية.

ويواجه كريم اتهامات بالفساد وسوء الادارة ومطلوب للقضاء بعد قضايا.



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