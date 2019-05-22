2019/05/22 | 19:44

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تحالف البناء يكشف عن معلومات بشأن عمليات احراق المزارع

الاربعاء

22

ايار

2019 :

07:08 pm

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كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، عن الجهات التي تقف وراء

حرائق مزارع الحنطة في صلاح الدين وديالى وجنوب كركوك. البلداوي اضاف إن معلومات استخبارية دقيقة وصلت للقوات الأمنية ولجنة

الامن النيابية تفيد بقيام عناصر من داعش بحرق تلك المزارع بسبب رفض

الفلاحين دفع مبالغ الجزية.وأوضح ان مجلس النواب ولجنة الدفاع استضافت

مدير زراعة صلاح الدين والذي اكد قيام عناصر من داعش بمطالبة اصحاب

المزارع بدفع ما تسمى بمبالغ الجزية والغله، مشيراً الى ان اصحاب

المزارع رفضوا الامر مما دفع بعناصر عصابات داعش بحرق تلك

المزارع.

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