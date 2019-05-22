حداد يبحث مع وزير الاتصالات السبل الكفيلة لتطوير الخدمات واستثمار الفرص للارتقاء بواقع عمل الوزارة

2019/05/22 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي، السبل الكفيلة لتطوير الخدمات واستثمار الفرص للارتقاء بواقع عمل الوزارة… وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من المواضيع والملفات منها ما يتعلق بتشريع قانون وزارة الاتصالات وتطبيق الركائز الأساسية من أجل تطوير أداء المؤسسات الخدمية المتمثلة بالتنمية المستدامة للبنى التحتية، وبحث السبل الكفيلة لتطوير […]

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