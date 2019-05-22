روسيا تتسلم صواريخ اسرع بـ 20 مرة من الصوت

2019/05/22 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بدأت باستلام منظومات صواريخ “أفانغارد”، التي ستكون في حالة تأهب بنهاية العام.وقال كاراكايف في تصريح بهذا الصدد: “قوات الصواريخ اليوم في مرحلة تاريخية انتقالية، يتم فيها سحب آخر أنظمة الصواريخ السوفياتية من الخدمة، وفي الوقت نفسه، أصبح […]

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