سكان الأرض يحصلون على فرصة إرسال أسمائهم إلى المريخ

2019/05/22 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لم يتمكن البشر من الهبوط على المريخ بعد، لكنهم سيتركون قريبا علامة على سطحه، حيث أعدت وكالة “ناسا” للجمهور فرصة لإرسال أسمائهم إلى الكوكب الأحمر.وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، سيتم حفر الأسماء على رقائق تنقل عبر مركبة المريخ التي سيتم إطلاقها عام 2020، وسيحصل الجمهور بذلك على بطاقة صعود تذكارية خاصة بهم.ومن […]

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