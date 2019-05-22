نواب عن تحالف سائرون: اجابات مسؤولي وزارة النفط عن عمل الوزارة كانت غير مقنعة تماما

2019/05/22 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نواب عن تحالف سائرون ان اجابات مسؤولي وزارة النفط عن عمل الوزارة كانت غير مقنعة تماما.وقال النائب صادق السليطي في مؤتمر صحفي مشترك ” انه بناء على طلب قدم من نواب سائرون تم اليوم استضافة وزير النفط و تم فيها عرض الكثير من المشاكل والملاحظات حول عمل الوزارة وقدمنا سؤالا للوزارة حول خطتها […]

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