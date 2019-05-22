رئيس مجلس البصرة : لا نرغب بأزمات سياسية ولا ندفع باتجاه التغيير السياسي في المحافظة

2019/05/22 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ” لانرغب بأزمات سياسية ولا ندفع باتجاه التغيير السياسي في المحافظة وتقديم الخدمات كفيل بحل كل الأزمات”.واضاف في تصريح صحفي اليوم ” إن حصول أزمة جديدة لتغير سياسي في المحافظة تجلب الفوضى والإرباك ونحن في غنى عنها.وتابع” اذا تمكنا من إحالة المشاريع وتوفير فرص عمل لأبناء […]

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