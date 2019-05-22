بالوثيقة.. انهاء مهام رئيس جامعة ذي قار واعادته الى ملاك التدريسي

2019/05/22 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهام رئيس جامعة ذي قار واعادته الى ملاك التدريسي.

وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الوزير قصي السهيل وافق على الامر الوزاري لأنهاء تكليف أ.د رياض شنته جبر من مهام رئيس جامعة ذي قار{وكالة} واعادته الى ملاك التدريس".واضاف ان" الامر جاء بناءاً على طلبه على ان ينفذ الامر خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ صدور الامر وكما موضح اعلاه".انتهى

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