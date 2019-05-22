2019/05/22 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تدعو إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل الكشف عن صفقة ترامب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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