كتلة الحكمة، تحمل رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان

2019/05/22 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت كتلة الحكمة، رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان المقررة .

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