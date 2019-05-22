"سائرون" تحذر من خطر أشد من الإرهاب قادم من إيران

2019/05/22 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف سائرون، اليوم الأربعاء، من خطر "أشد من الإرهاب" قادم من إيران.

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