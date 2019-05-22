مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة

2019/05/22 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

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