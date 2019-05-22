رئيس الوزراء يلتقي امير و ولي عهد دولة الكويت

2019/05/22 | 20:08

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(المستقلة)…التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أمير وولي عهد دولة الكويت.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح”.

وكان عبد المهدي قد غادر، ظهر اليوم، إلى دولة الكويت لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.

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