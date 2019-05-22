دائرة صحة النجف تعلن حصيلة حوادث المرور بالمحافظة خلال عامين

2019/05/22 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…اعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، عن حصيلة حوادث المرور بالمحافظة خلال عامين.

وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه ان “المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين مصرع ٦٢٩ شخصا بسبب حوادث السير”.

واضافت ان “هؤلاء توزعوا بواقع ٤٩٩ ذكرا و١٣٠ انثى”، مشيرة الى ان “تلك الحوادث ادت الى اصابة ١٨٧٠٦ شخصا”.

يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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