2019/05/22 | 20:46

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بندر تخاطب الجهات المسؤولة بحل مشكلة الأراضي المخصصة لذوي شهداء وجرحى الحشد

خاطبت النائبة عن إئتلاف دولة القانون الدكتورة صفاء مسلم بندر

الجهات ذات الاختصاص لحل مشكلة الأراضي المخصصة لذوي شهداء الحشد

الشعبي و الجرحى.

وأشارت إلى أهمية الإسراع بتأهيل الأراضي للفرز والسكن لتوزيعها على

ذوي الشهداء والجرحى من منتسبي الحشد الشعبي ، ويأتي ذلك من اهتمام

النائبة بشريحة ذوي الشهداء كونهم يمثلون الأسرة الكبيرة التي تنتمي

لها بعد ان ارتقى لها أربعة شهداء في الثمانينات على يد الطاغية

المقبور.

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