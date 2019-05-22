2019/05/22 | 20:46

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اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية التركية

اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا حصول "العدالة والتنمية"

54.76 بالمئة، و"الشعب الجمهوري" على 17.71 بالمئة و"الحركة القومية"

على 17.20 بالمئة و"الشعوب الديمقراطي" على 4.21 بالمئة و"إيي" على

1.77 بالمئة والسعادة على 1.55 بالمئةواوضافت اللجنة انه تم رصد اختيار أشخاص ليسوا موظفين حكوميين لرئاسة

لجان 754 صندوق اقتراع دون التقيد بالشروط القانونيةواوضحت اللجنة انه بسبب فرق الأصوات البالغ 13 ألفًا و729 صوتًا،

تأثرت النتيجة جراء اختيار رؤساء لجان 754 صندوقًا بشكل ينتهك القانون

ما استدعى عدم إيلاء أي اعتبار للإجراءات الانتخابية للجان الصناديق

المذكورة

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