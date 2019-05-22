نائب: الفساد والتعمد بعدم تنفيذ القوانين يمثل “إرهاب” من نوع أخر

2019/05/22 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد القيادي في تحالف المحور الوطني النائب علي الصجري، الاربعاء، ان الفساد وتعمد البعض بعدم تنفيذ القانون لا يقل خطراً من الاٍرهاب.وقال الصجري في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، “نشيد بقرار رئيس الوزراء بسحب يد الموظفين والمدراء العامين المحالين للقضاء بقضية او اكثر بعد طلبٍ قدمناه إلى سيادته عبر وسائل الاعلام، […]

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