لحلبوسي والعامري يبحثان أهم الملفات والتطورات السياسية

2019/05/22 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة.وقال الحلبوسي، في بيان تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه، ان اللقاء شهد مناقشة أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد، كما بحث ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية لحسم الوزارات […]

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