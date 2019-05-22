بغداد يصعق نفط ميسان وأربيل يتعثر أمام الديوانية

2019/05/22 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خطف أمانة بغداد فوزا قاتلا {1-0} من ضيفه، نفط ميسان، اليوم الأربعاء، على ملعب بغداد، لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد، بواسطة لاعب أمانة بغداد، مهيمن سليم.وفي المباراة، حصل أمانة بغداد على فرصة للاعب جاسم محمد، مرت بجوار القائم، ورد نفط ميسان بكرة خطيرة، عبر وسام سعدون، أنقذها الحارس محمد شاكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني، كانت هناك أفضلية نسبية لأمانة بغداد، وحاول من كرة ثابتة قائد الفريق خلدون إبراهيم، لكن كرته مرت بجوار القائم.وفي الدقيقة 91، حصل أمانة بغداد على ركلة حرة، سجل منها مهيمن سليم هدف الفوز القاتل.وبذلك، رفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 36، في المركز الثامن، بينما تجمد نفط ميسان عند النقطة 40، في المركز الخامس.وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، جمعت فريقي الديوانية وأربيل على ملعب الإدارة المحلي، بقيت النتيجة بيضاء، حيث أضاف كل منهما نقطة لرصيده.ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 33، في المركز الثاني عشر، بينما رفع الديوانية رصيده إلى النقطة 31، في المركز الرابع عشر.انتهى

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