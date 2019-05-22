2019/05/22 | 20:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعلم عاف خطيبته من وره امها) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vRJ8b4bNFbw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعلم عاف خطيبته من وره امها) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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