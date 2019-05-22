محافظ بغداد يفتتح مشاريع خدمية في الحسينية ويعلن ادراج أخرى جديدة

2019/05/22 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري مدرسة جديدة بتصاميم حديثة ومتطورة في قضاء الحسينية, فيما اعلن إدراج مشاريع جديدة اخرى ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا تساهم في الارتقاء بواقع الخدمات في القضاء.وقال محافظ بغداد خلال حفل الافتتاح إن” المدرسة نفذت بتصاميم معمارية حديثة ومتطورة ضمن خطة خدمية للمحافظة تتضمن بناء 10 مدراس اضافية […]

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