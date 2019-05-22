الداخلية: اعتقال متهمين يتاجران بعملة الدولار المزيفة في بابل

2019/05/22 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظة بابل.

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