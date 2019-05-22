الريال الإيراني يتعافى

2019/05/22 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافت العملة الإيرانية، اليوم الاثنين، في السوق السوداء بنحو طفيف، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات بين طهران وواشنطن.

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