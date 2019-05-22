نائبة تنفي تهديدها لعادل عبد المهدي وتطالب وسائل الإعلام بتقديم اعتذار رسمي عن ما نسب إليها

2019/05/22 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، جوان حسن، الأربعاء، التصريحات المنسوبة لها بشأن تهديد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقطع حصة الإقليم من الموازنة اذا لم تسلم كردستان النفط المصدر.وقالت احسان في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إن “الاعلام والصحافة مهنة مقدسة لنقل الحقيقة بشكل مهني ورصين وفق معايير وأسس اخلاقية […]

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