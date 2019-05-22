2019/05/22 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..تمكنت ملاكات هيأة التفتيش التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، الأربعاء، وبمساندة قوة من شرطة واستخبارات النفط والشرطة الاتحادية من ضبط أوكاراً لتهريب المشتقات النفطية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وقال مدير عام شركة التوزيع، كاظم مسير ياسين، إن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط كراج غير رسمي في منطقة الحرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تضبط أوكاراً لتهريب الوقود في أماكن مختلفة من بغداد) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تضبط أوكاراً لتهريب الوقود في أماكن مختلفة من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).