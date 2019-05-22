برشلونة يعلن غياب حارسه الالماني عن نهائي كأس الملك

2019/05/22 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت على أن حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لا يزال يشعر بعدم الراحة في ركبته اليمنى وسيستمر في تلقي العلاج خلال الأسابيع المقبلة ، وبالتالي لن يكون حاضراً يوم السبت ضد فالنسيا يوم السبت.

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