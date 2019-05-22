واشنطن تقر تشريعا يسمح بتحويل جثامين الموتى إلى سماد

2019/05/22 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصبحت واشنطن أول ولاية أمريكية تقر تشريعا يسمح بتحويل جثامين الموتى بطريقة حيوية إلى سماد عضوي يستخدم في الزراعة، فيما يعرف بـ”تسميد البشر”.وبموجب القانون الجديد يحق للناس اختيار تحويل جثامينهم بعد الموت إلى تربة للزراعة.ويُنظر إلى هذه العملية على أنها بديل لعمليات حرق الموتى أو دفنهم، علاوة على أنها خيار

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