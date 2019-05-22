عبد المهدي وأمير الكويت يبحثان سبل دعم أمن واستقرار العراق وتطورات المنطقة

2019/05/22 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية {كونا} ان اللقاء حضره ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".وتبادل الجانبان "الأحاديث الودية في جو جسد روح الأخوة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق الشقيق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له وصل عصر اليوم الى الكويت.ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزراء الخارجية والتخطيط والتجارة والثقافة والنقل، وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية ورئيسي هيئة الاستثمار والمنافذ الحدودية، وعددا من النواب ووكلاء الوزارات والمسؤولين الأمنيين والمستشارين.انتهى

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