2019/05/22 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، الاربعاء ، بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعمل جاهدا لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، مبينا أنه قام بجولات اقليمية و دولية عديدة من أجل ذلك.وقال عضو اللجنة ملحان مكوطر في تصريح تابعته / ميديا نيوز/ ان “رئيس الوزراء عازم على قيادة مباحثات من شأنها انهاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية: العراق يسعى لحل الأزمة بين طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية: العراق يسعى لحل الأزمة بين طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).