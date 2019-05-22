2019/05/22 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن تمكنها من القبض على خلية إرهابية غربي البلاد كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية.وقالت المديرية في بيان تلقت/ ميديا نيوز / نسخة منه، إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة و بعملية نوعية واستباقية، وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تخترق خلية إرهابية وتعتقل الرؤوس المدبرة لها) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تخترق خلية إرهابية وتعتقل الرؤوس المدبرة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).