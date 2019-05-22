الكعبي : مشروع قانون اللجنة الأولمبية سيدرج للقراءة الاولى بعد العيد مباشرة

2019/05/22 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان مشروع قانون اللجنة الأولمبية سيدرج للقراءة الاولى بعد العيد مباشرة .جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي والنواب ارزو محمود خدر وعلاء الربيعي ، وديار طيب برواري ، وبدر الزيادي ، […]

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