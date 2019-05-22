دورتموند يعلن ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي

2019/05/22 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، تعاقده رسمياً مع اللاعب جوليان براندت، جناح فريق باير ليفركوزن في سوق الانتقالات الصيفي.

وكان براندت قد خضع للفحص الطبي

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