2019/05/22 | 21:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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كشف موقع “ذي فيرج” أن شركة “ARM” القابضة المختصة بتصميم البرمجيات والمعالجات الدقيقة، علّقت أعمالها مع هواوي، ما يهدد قدرة العملاق الصيني على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة جديدة تتلقاها " هواوي".. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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