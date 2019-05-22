صدمة جديدة تتلقاها

2019/05/22 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف موقع “ذي فيرج” أن شركة “ARM” القابضة المختصة بتصميم البرمجيات والمعالجات الدقيقة، علّقت أعمالها مع هواوي، ما يهدد قدرة العملاق الصيني على

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