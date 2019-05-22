كردستان تتجاهل الاتفاقات النفطية مع بغداد

2019/05/22 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط أنها لم تتسلم من كردستان برميلا واحدا من كميات النفط المتفق عليها في الموازنة الاتحادية للعام الحالي رغم مرور نصف عام.

قال المتحدث باسم الوزارة،عاصم جهاد، بتصريح تابعته "الاتجاه" ،"ان الاتفاق حسب الموازنة يقضي بتسليم كردستان مئتين وخمسين الف برميل في اليوم الى الحكومة الاتحادية ضمن الكمية المصدرة،مبينا،ان صادرات الاقليم النفطية تجاوزت الاربعمئة الفِ برميل في اليوم الواحد ولم يلتزم بالاتفاق النفطي مع بغداد ضمن الموازنة".

فيما جددت لجنة النفط والطاقة النيابية تاكيدها على عدم تقديم اقليم كردستان اي مبرر مقنع لعدم الالتزام بتسليم عائدات النفط الى الحكومة الاتحادية.

واوضحت اللجنة ان " الاقليم يصدر اربعمئة وثمانين الف برميل في اليوم الواحد وهو ما يعني ان لديه زيادة بحدود مئتين وثلاثين الف برميل يوميا،مشيرا ،الى ان ما صدر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ازاء حصة كردستان من الموازنة الاتحادية جاء نتيجة لضغوط لجنة الطاقة والبرلمان.

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