بناءً على طلبه.. التعليم العالي توافق على إعفاء رئيس جامعة ذي قار من منصبه

2019/05/22 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، أنهاء مهام رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور رياض شنته جبر وإعفائه من منصبه.وقالت الوزارة في بيان تابعته /ميديا نيوز/ أنه “تم أعادة جبر الى ملاك التدريس في الجامعة بناءً على طلبه وتثميناُ لجهوده السابقة في خدمة التعليم العالي”.وأضافت انه” يجب ان ينفذ الامر […]

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