وسائل إعلام إيرانية : الحلبوسي سيزور العاصمة طهران قریباً

2019/05/22 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…افادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سيزور العاصمة طهران قریباً.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن قناة “العالم” إنه “كان من المقرر ان يتوجه الحلبوسي على رأس وفد رفيع الى طهران مساء اليوم الاربعاء، الا ان الزيارة أرجئت الى وقت آخر، على ان يزور الحلبوسي ايران قريباً”.

وأضافت أنه “من المقرر ان يلتقي الحلبوسي في زيارته الى طهران نظيره الايراني رئيس مجلس الشورى الاسلامی علي لاريجاني ومسؤولين ايرانيين اخرین”.

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