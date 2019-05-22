الحرس الثوري الإيراني: السفن الحربية الأميركية في المنطقة تحت سيطرتنا

2019/05/22 | 21:12

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

اكد النائب عن تحالف سائرون، علي الغاوي، الاربعاء، ان الحوارات والتفاهمات لا تزال مستمرة بين القوى السياسية من اجل التوصل الى حلول لانهاء ملف ادارة 5 الاف درجة خاصة بالوكالة، قبل نهاية حزيران المقبل.

وقال الغاوي في حديث خص به (

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى عبدالصمد السامرائي أن النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب أن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة والمواطن وقناعة تامة بأهمية إعداد وبناء البنية التحتية ليكون هناك تغيير حقيقي وواقعي على

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