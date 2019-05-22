وزير خارجية اليابان: أرجوكم انطقوا أسماءنا بالطريقة الصحيحة

2019/05/22 | 21:13

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بغداد اليوم _ متابعة

طالب وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم الأربعاء، المؤسسات الإعلامية الدولية، باحترام لغة بلاده فيما يخص طريقة كتابة ونطق الأسماء.

وقال كونو، في تصريحات صحفية، إن "وسائل الإعلام الأجنبية يجب أن تتبع نفس الممارسة التي تستخدمها مع بلدان آسيوية أخرى، حيث يأتي اسم العائلة أولا، متبوعا بالاسم الأول"، وكمثال على ذلك قال إن "رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجب أن يكتب باسم آبي شينزو".

ويرى مراقبون أن الطلب، جزء من حملة آبي المحافظ، لإظهار الثقة في ثقافة وتاريخ اليابان، قبيل أحداث دولية سياسية ورياضية مهمة تستضيفها البلاد قريبا.

واقترح كونو أن يتم إدخال التغيير في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في أوساكا أواخر يونيو، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتابع وزير الخارجية الياباني: "أخطط لمطالبة المنظمات الإعلامية الدولية بالقيام بذلك"، مضيفاً أن "وسائل الإعلام المحلية التي تقدم خدمات باللغة الإنجليزية يجب أن تفكر أيضا في اعتماد التغيير".

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

اكد النائب عن تحالف سائرون، علي الغاوي، الاربعاء، ان الحوارات والتفاهمات لا تزال مستمرة بين القوى السياسية من اجل التوصل الى حلول لانهاء ملف ادارة 5 الاف درجة خاصة بالوكالة، قبل نهاية حزيران المقبل.

وقال الغاوي في حديث خص به (

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