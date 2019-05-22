ميسي يلحق برونالدو إلى عالم الأزياء

2019/05/22 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قرر دخول مغامرة جديدة بعيدا عن الساحرة المستديرة.وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي قرر ربط صورته بعالم الموضة، وهو المجال الذي سبقه إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني فوّض أخته ماريا سول، بإنشاء مجموعة […]

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