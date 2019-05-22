شاهد .. فصائل المقاومة: لن نقبل بصفقة القرن المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية

2019/05/22 | 21:17

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فصائل المقاومة: لن نقبل بصفقة القرن المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية

الاربعاء

22

ايار

2019 :

09:05 pm

18

رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية استضافة البحرين للورشة الاقتصادية

التي دعت إليها الولايات الأمريكية كفصل من فصول صفقة القرن، مشددة

على أن ذلك يمثل منحاً خطيراً لتصفية القضية الفلسطينية.

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