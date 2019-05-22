فيديو .. البجاري : نطالب بتوفير وسائل نقل أمينة لمنتسبي الحشد الشعبي

2019/05/22 | 21:17

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البجاري : نطالب بتوفير وسائل نقل أمينة لمنتسبي الحشد الشعبي

الاربعاء

22

ايار

2019 :

08:55 pm

32

طالبت النائبة عن تحالف البناء زهر البجاري القائد العام للقوات

المسلحة ووزارة الدفاع بتوفير وسائل نقل أمينة من بينها النقل الجوي

لمنتسبي الحشد الشعبي لتفادي إستهدافهم من الإرهاب والحوادث المرورية

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